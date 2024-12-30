В российском регионе начались поиски троих штурмовиков-дезертиров

Полиция Белгородской области начала розыск троих штурмовиков-дезертиров

В Белгородской области полиция разыскивает трех вооруженных дезертиров. Об этом сообщает издание Baza.

По информации издания, 30 декабря трое рядовых штурмовой роты — Ярослав Р., Владислав Ю. и Хафиз И. — сбежали с автоматами со своих позиций. На их поиски ориентирован личный состав регионального УМВД.

11 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе бойцы СОБР Росгвардии нашли и задержали дезертира Российской армии, сбежавшего из госпиталя Екатеринбурга. Мужчина прятался в чуме. Правоохранители выдвинулись в тундру на снегоходах, а месторасположение чума искали с помощью беспилотника. В итоге дезертира обнаружили на стойбище у родственников в 30 километрах от села Катравож.