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18:40, 30 декабря 2024Мир

В США раскрыли общие объемы военной помощи Украине при Байдене

Пентагон: военная помощь Украине при Байдене составила 65 миллиардов долларов
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Общие объемы военной помощи, предоставленной администрацией президента США Джо Байдена с февраля 2022 года, составили более 65 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Соединенные Штаты выделили Украине более 66 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе около 65,4 миллиарда долларов с 24 февраля 2022 года», — раскрыто в новой публикации ведомства.

В сообщении также представлен подробный список переданной Украине техники и снаряжения. Среди них, в частности, указаны 31 танк Abrams, три системы ПВО Patriot, более 40 установок HIMARS и многое другое. Кроме того, США намерены и дальше работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны, добавили в Пентагоне.

Ранее на сайте Белого дома появилась информация о выделении Украине еще 2,5 миллиарда долларов военной помощи. При этом также указывалось на скорую передачу сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

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