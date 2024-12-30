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20:40, 30 декабря 2024Россия

ВСУ нанесли ракетный удар по Льгову в Курской области

Хинштейн: ВСУ в очередной раз нанесли удар по Льгову Курской области
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщает исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову», — отметил он.

При этом, по словам Хинштейна, информации о пострадавших, а также значительных разрушениях не поступало, а на месте атаки уже работают аварийные и коммунальные службы. «Держу ситуацию под контролем», — добавил исполняющий обязанности губернатора.

Ранее сообщалось, что над Курской областью были сбиты четыре ракеты ВСУ. Информацию о пострадавших Оперативный штаб региона также не привел.

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