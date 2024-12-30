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22:03, 30 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский уволил глав двух областных администраций

Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных госадминистраций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав двух областных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам, Зеленский освободил от должности глав Киевской и Полтавской областных администраций Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Причины увольнений не уточняются.

Накануне стало известно об увольнении Зеленским руководителя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша.

В ноябре украинский президент уволил глав двух областей страны — Волынской и Закарпатской.

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