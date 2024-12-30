Зеленский уволил глав двух областных администраций

Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных госадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав двух областных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам, Зеленский освободил от должности глав Киевской и Полтавской областных администраций Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Причины увольнений не уточняются.

Накануне стало известно об увольнении Зеленским руководителя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша.

В ноябре украинский президент уволил глав двух областей страны — Волынской и Закарпатской.