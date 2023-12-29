Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 29 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский уволил главу Тернопольской областной государственной администрации

Зеленский уволил Труша с поста главы Тернопольской ОГА

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимира Труша уволили с поста главы Тернопольской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Уволить Труша Владимира Любомировича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сообщается в тексте указа.

22 декабря Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Максима Сандыгу спустя четыре дня после его назначения. Причины увольнения чиновника не называются.

Также по указу Зеленского своего поста лишился бывший представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Как заявил сам депутат, отставка была связана с нехваткой времени из-за постоянных выездов на передовую.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22. ВСУ не смогли сбить ни одну из них

      Раскрыт чудо-смартфон

      В Москве школьники попробовали психотропы и попали в больницу

      Российские военные получили новые снайперские винтовки

      В Кузбассе потребовали лишить Киркорова медали

      В Германии заявили о непрекращающемся давлении российских войск на линии фронта

      В России продлили водительские права с истекающим сроком действия

      Президент Аргентины заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС

      Россиянин напал на брата и расправился с его адвокатом из-за раздела имущества

      Украинские военные получили сигнал присоединиться к России в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости