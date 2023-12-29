Зеленский уволил главу Тернопольской областной государственной администрации

Зеленский уволил Труша с поста главы Тернопольской ОГА

Владимира Труша уволили с поста главы Тернопольской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Уволить Труша Владимира Любомировича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сообщается в тексте указа.

22 декабря Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Максима Сандыгу спустя четыре дня после его назначения. Причины увольнения чиновника не называются.

Также по указу Зеленского своего поста лишился бывший представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Как заявил сам депутат, отставка была связана с нехваткой времени из-за постоянных выездов на передовую.