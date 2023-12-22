Зеленский уволил чиновника через четыре дня после его назначения

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Максима Сандыгу через четыре дня после его назначения. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Приказ датируется 22 декабря, причины увольнения чиновника не называются. За четыре дня до этого, 18 декабря, Сандыга был назначен на указанную должность.

Ранее Владимир Зеленский назначил своим представителем в Верховной Раде Галину Михайлюк. До этого данную должность занимал Федор Вениславский, его уволили без указания причины 7 декабря.