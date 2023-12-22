Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:59, 22 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский уволил чиновника через четыре дня после его назначения

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Максима Сандыгу через четыре дня после его назначения. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Приказ датируется 22 декабря, причины увольнения чиновника не называются. За четыре дня до этого, 18 декабря, Сандыга был назначен на указанную должность.

Ранее Владимир Зеленский назначил своим представителем в Верховной Раде Галину Михайлюк. До этого данную должность занимал Федор Вениславский, его уволили без указания причины 7 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах. Что об этом известно?

      Байден разрешил вводить санкции за сделки с российским ОПК

      Самая красивая девушка России ответила на вопрос о падающей рождаемости

      Обнаружен источник органики в астероиде Рюгу

      Воевавший за Украину гражданин Грузии предстанет перед российским судом

      Зеленский уволил чиновника через четыре дня после его назначения

      Избиение российского полицейского в кальянной попало на видео

      Китайские компании резко обеднели из-за ограничения видеоигр в стране

      Вечеринку Ивлеевой сравнили с кокаиновыми оргиями элиты времен Первой мировой

      Стоимость морских перевозок взлетела из-за ракетных атак на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости