Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде

Зеленский назначил своим представителем в Раде Галину Михайлюк

Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Верховной Раде. Об этом сообщает сайт украинского лидера.

«Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде (по согласию)», — говорится указе.

7 декабря Зеленский уволил Федора Вениславского с должности представителя президента, не указав при этом причину увольнения.

Сам Вениславский объяснил отстранение нехваткой времени для исполнения полномочий из-за постоянных выездов на передовую. «Я занимаюсь несколькими сугубо военными проектами, из-за чего приходится много бывать у линии фронта», — сказал он.

Бывший представитель Зеленского занимался разработкой законопроекта, который позволит вручать повестки по электронной почте. Кроме того, он предлагал отменить отсрочку от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование.