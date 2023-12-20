Зеленский назначил своего нового представителя в Верховной Раде
Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Верховной Раде. Об этом сообщает сайт украинского лидера.
«Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде (по согласию)», — говорится указе.
7 декабря Зеленский уволил Федора Вениславского с должности представителя президента, не указав при этом причину увольнения.
Сам Вениславский объяснил отстранение нехваткой времени для исполнения полномочий из-за постоянных выездов на передовую. «Я занимаюсь несколькими сугубо военными проектами, из-за чего приходится много бывать у линии фронта», — сказал он.
Бывший представитель Зеленского занимался разработкой законопроекта, который позволит вручать повестки по электронной почте. Кроме того, он предлагал отменить отсрочку от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование.