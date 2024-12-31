Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:28, 31 декабря 2024Путешествия

Аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности удара БПЛА

Меняйло: аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности удара БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аэропорт «Владикавказ» закрыли для приема и отправки самолетов из-за опасности удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в своем Telegram.

«С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов», — сообщил глава региона.

Ранее 31 декабря Министерство обороны России сообщило, что в ночь на вторник дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины над восемью регионами России.

В этот же день врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что около 6:00 над регионом уничтожили беспилотник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Телефонные мошенники сумели выманить у россиянина 180 миллионов рублей. Какие методы используют преступники?

      Аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности удара БПЛА

      На Украине прогремела серия взрывов

      Россия передала во временное управление пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV

      ВС России наносят ракетный удар по Украине

      Йеменские хуситы атаковали американский авианосец

      Ким Чен Ын объяснил зависть всего мира к КНДР

      Российские военные сбили четыре воздушные цели и два катера вблизи Севастополя

      Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод

      Над полигоном в российском регионе сбили дрон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше