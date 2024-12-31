Меняйло: аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности удара БПЛА

Аэропорт «Владикавказ» закрыли для приема и отправки самолетов из-за опасности удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в своем Telegram.

«С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов», — сообщил глава региона.

Ранее 31 декабря Министерство обороны России сообщило, что в ночь на вторник дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины над восемью регионами России.

В этот же день врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что около 6:00 над регионом уничтожили беспилотник.