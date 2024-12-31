Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: за ночь уничтожены 68 украинских БПЛА над восемью регионами России

В ночь на вторник, 31 декабря, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над восемью регионами России. Подробности о попытках атак раскрыло Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что 25 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленской областью, два — над Тверской областью, и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

Ранее стало известно, что украинские БПЛА атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области. Атака была совершена в ночь на вторник, 31 декабря, около 03:40 по местному времени. В результате нападения противника произошли возгорания.

Кроме того, Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Предварительно, над Черным морем сбили несколько воздушных целей и безэкипажный катер (БЭК) в отдалении от берега.