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02:55, 31 декабря 2024Мир

Аэропорт в Гренландии начнет обслуживать истребители из-за Трампа

Дания в ответ на идею Трампа купить Гренландию начала усиливать оборону острова
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Дания приняла решение выделить дополнительные средства для обороны Гренландии на фоне заявлений избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о важности контроля над островом и владения им. Об этом датской газете Jyllands-Posten заявил министр обороны государства Троельс Лунд Поульсен.

Власти Дании планируют профинансировать увеличение численности персонала Арктического командования в Нууке, а также модернизируют гражданский аэропорт острова для обслуживания истребителей F-35.

Стоимость оборонного пакета составит по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов. За счет этих средств планируется приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Ранее появилась информация о том, что Трамп открыто обсудил провокационные устремления к территориальному расширению страны и пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании. Отмечается, что республиканец обсуждал покупку Гренландии еще во время своего первого президентского срока. Тогда официальные лица Дании и Гренландии отвергли эту идею.

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