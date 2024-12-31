Аэропорт в Гренландии начнет обслуживать истребители из-за Трампа

Дания в ответ на идею Трампа купить Гренландию начала усиливать оборону острова

Дания приняла решение выделить дополнительные средства для обороны Гренландии на фоне заявлений избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о важности контроля над островом и владения им. Об этом датской газете Jyllands-Posten заявил министр обороны государства Троельс Лунд Поульсен.

Власти Дании планируют профинансировать увеличение численности персонала Арктического командования в Нууке, а также модернизируют гражданский аэропорт острова для обслуживания истребителей F-35.

Стоимость оборонного пакета составит по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов. За счет этих средств планируется приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Ранее появилась информация о том, что Трамп открыто обсудил провокационные устремления к территориальному расширению страны и пригрозил вырвать Гренландию из-под контроля Дании. Отмечается, что республиканец обсуждал покупку Гренландии еще во время своего первого президентского срока. Тогда официальные лица Дании и Гренландии отвергли эту идею.