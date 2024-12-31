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15:05, 31 декабря 2024Россия

Депутат Милонов рассказал о планах по посещению борделей в новогодние каникулы

Shot: депутат Милонов отправится по борделям на новогодних каникулах
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Депутаты Государственной думы поделились с Shot планами на новогодние каникулы. Так, Виталий Милонов планирует в новогоднюю ночь полакомиться нормандскими блюдами из лосося, после чего, уже в первых числах января, отправиться в рейды по борделям и вейп-шопам. В целях депутата — добиться их закрытия.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поделился, что предпочтет на новогоднем столе картофельное пюре и котлету. Что касается занятий в период праздничных дней, то он планирует отправиться на новые российские территории.

Нина Останина, в свою очередь, планирует самостоятельно декорировать праздничный стол и в полночь вместе с близкими посмотреть обращение президента России Владимира Путина.

Ранее хирург Владимир Самойлов предупредил об опасных последствиях новогоднего переедания. Он рекомендовал в период праздников придерживаться стандартного рациона.

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