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11:18, 31 декабря 2024Россия

Еще один беспилотник сбили над Северной Осетией

Меняйло: второй беспилотник сбили над Северной Осетией
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Еще один беспилотник сбит над Северной Осетией. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Меняйло в своемTelegram.

«10:20. Пригородный район. Еще один беспилотник сбит. Жертв и разрушений нет», — написал глава российского региона. Он также отметил, что с момента объявления беспилотной опасности в 4:00 работает оперативный штаб. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.

«Еще раз напоминаю: доверяйте только проверенной информации и не реагируйте на провокации! Все оперативные сведения публикую здесь», — призвал Меняйло жителей региона.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Владикавказ» закрыли для приема и отправки самолетов из-за опасности удара беспилотными летательными аппаратами.

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