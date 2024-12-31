Еще один беспилотник сбили над Северной Осетией

Меняйло: второй беспилотник сбили над Северной Осетией

Еще один беспилотник сбит над Северной Осетией. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Меняйло в своемTelegram.

«10:20. Пригородный район. Еще один беспилотник сбит. Жертв и разрушений нет», — написал глава российского региона. Он также отметил, что с момента объявления беспилотной опасности в 4:00 работает оперативный штаб. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.

«Еще раз напоминаю: доверяйте только проверенной информации и не реагируйте на провокации! Все оперативные сведения публикую здесь», — призвал Меняйло жителей региона.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Владикавказ» закрыли для приема и отправки самолетов из-за опасности удара беспилотными летательными аппаратами.