Еще в одном российском регионе сбили два украинских БПЛА

В районе Новошахтинска в Ростовской области средства ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ

В небе над Ростовской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты в районе Новошахтинска. Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. «По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют», — заявил Слюсарь. Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

Всего за ночь в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы шесть БПЛА. «По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в небе над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны России уничтожены БПЛА авиационного типа.