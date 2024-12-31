Еще в одном российском регионе сбили два украинских БПЛА

В небе над Ростовской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Дроны были сбиты в районе Новошахтинска. Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. «По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют», — заявил Слюсарь. Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.
Всего за ночь в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы шесть БПЛА. «По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил врио губернатора.
Ранее сообщалось, что в небе над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны России уничтожены БПЛА авиационного типа.