Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 31 декабря 2024Россия

В небе над российским регионом уничтожили БПЛА авиационного типа

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили БПЛА авиационного типа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В небе над Брянской областью силами средств противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожены беспилотные летательные аппарата (БПЛА) авиационного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сказал он. Кроме того, губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО.

Ранее сообщалось, что над полигоном Шалхи в Северной Осетии сбили дрон. Жертв и разрушений нет. В региона Северо-Кавказского федерального округа (СФО) беспилотная опасность объявлена с 4 часов утра по московскому времени. Аэропорт «Владикавказ» был закрыт для приема и отправки пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Над полигоном в российском регионе сбили дрон

      Названы самые продаваемые бренды смартфонов в России

      Умер актер из фильмов саги «Звездные войны»

      Первая жена баскетболиста Тиммы рассказала об отношении к Седоковой

      В небе над российским регионом уничтожили БПЛА авиационного типа

      ВС России нанесли удар по аэродрому и предприятию ВПК на Украине

      Бурятские штурмовики поймали переодетого в женскую одежду украинца

      В доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата изъяли оружие

      Масштаб индексации пенсий в 2025 году раскрыли

      Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше