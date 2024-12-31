В небе над российским регионом уничтожили БПЛА авиационного типа

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили БПЛА авиационного типа

В небе над Брянской областью силами средств противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожены беспилотные летательные аппарата (БПЛА) авиационного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сказал он. Кроме того, губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО.

Ранее сообщалось, что над полигоном Шалхи в Северной Осетии сбили дрон. Жертв и разрушений нет. В региона Северо-Кавказского федерального округа (СФО) беспилотная опасность объявлена с 4 часов утра по московскому времени. Аэропорт «Владикавказ» был закрыт для приема и отправки пассажиров.