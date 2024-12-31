Над полигоном в российском регионе сбили дрон

Меняйло: над полигоном в Северной Осетии сбили дрон

Над полигоном в Северной Осетии сбили дрон. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Он подчеркнул, что с 4:00 в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявили беспилотную опасность. При этом аэропорт «Владикавказ» закрыт для приема и отправки пассажиров.

Ранее 31 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на регион.

В этот же день врио главы Ростовской областью Юрий Слюсарь рассказал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над регионом.

