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09:42, 31 декабря 2024Россия

Над полигоном в российском регионе сбили дрон

Меняйло: над полигоном в Северной Осетии сбили дрон
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Над полигоном в Северной Осетии сбили дрон. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Он подчеркнул, что с 4:00 в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявили беспилотную опасность. При этом аэропорт «Владикавказ» закрыт для приема и отправки пассажиров.

Ранее 31 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на регион.

В этот же день врио главы Ростовской областью Юрий Слюсарь рассказал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над регионом.

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