Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:05, 31 декабря 2024Россия

В Брянской области уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над Брянской областью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Брянскую область, однако силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли ее отразить, сбив 19 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

По его словам, в ходе атаки пострадавших и разрушений нет, а все цели противника были уничтожены. Глава Брянской области также поблагодарил защищающие регион подразделения Российской армии за отражение атаки.

До этого беспилотник атаковал еще один российский регион. По словам врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, средства ПВО сбили дрон около 06:00. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ направили дрон в кабинет главврача российской больницы. В Москве увидели в этом признак агонии украинских властей

      Россиянам рассказали о сроках хранения оливье

      Названо оптимальное для ежедневного употребления количество мандаринов

      В Британии предупредили Трампа о неизбежной победе России

      Над Брянской областью уничтожили еще шесть дронов

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      В Брянской области уничтожили 19 беспилотников ВСУ

      Нарколог назвала смертельно опасную дозу алкоголя

      Посольство России высказалось о «кровавом подарке» Зеленскому от Байдена

      Названа самая крупная переведенная мошенникам в 2024 году сумма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше