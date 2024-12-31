В Брянской области уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Брянскую область, однако силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли ее отразить, сбив 19 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

По его словам, в ходе атаки пострадавших и разрушений нет, а все цели противника были уничтожены. Глава Брянской области также поблагодарил защищающие регион подразделения Российской армии за отражение атаки.

До этого беспилотник атаковал еще один российский регион. По словам врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, средства ПВО сбили дрон около 06:00. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.