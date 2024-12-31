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14:51, 31 декабря 2024Мир

Генсек НАТО пообещал рассмотреть предложение о военных патрулях в Балтийском море

Генсек НАТО Рютте рассмотрит предложение о военных патрулях в Балтийском море
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал, что рассмотрит предложение Польши о военных патрулях в Балтийском море. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.

«Я получил от генсека НАТО сигнал, что мы будем в срочном порядке работать над этим», — заявил Туск.

В конце ноября премьер-министр Польши Дональд Туск призвал создать новую миссию патрулирования «военно-морской полиции» для обеспечения безопасности Балтийского моря от якобы угрозы со стороны России. Он предложил запустить программу Navy Policing по образцу миссии Air Policing, направленной на защиту воздушного пространства.

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