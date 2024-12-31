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01:33, 31 декабря 2024Россия

Хинштейн поспорил с жителем Суджи насчет компенсации за имущество

Хинштейн поспорил с жителем Суджи насчет суммы компенсаций за имущество
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поспорил с жителем Суджи, который пожаловался на недостаток помощи после вторжения украинских войск. Об этом сообщает РБК.

Мужчина предложил чиновнику увеличить выплаты собственникам квартир до 1 миллиона рублей, отметив, что выданные жилищные сертификаты не покроют расходы на новое жилье, поскольку во многих домах не обойтись без ремонта. Он также указал, что выплаты, сделанные в сентябре, были потрачены на аренду и продукты. «И мы просим помощи государства. Дайте нам, пожалуйста, эту помощь», — обратился мужчина к Хинштейну.

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