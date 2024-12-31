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03:13, 31 декабря 2024Мир

Кандидатов в администрацию Трампа попросили согласовывать посты в соцсетях

Команда Трампа призвала кандидатов на должности согласовывать посты в соцсетях

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Кандидатов на высшие должности в администрации будущего президента США Дональда Трампа попросили ничего не публиковать в социальных сетях до утверждения их кандидатур в сенате. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Отмечается, что такое требование направила кандидатам будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс. «Я повторяю, что ни один член новой администрации или переходного периода не выступает от имени Соединенных Штатов или самого избранного президента», — подчеркнула она. Уайлс напомнила, что слушания в Сенате начнутся на следующей неделе. До этого момента кандидаты должны согласовывать контент с советником Белого дома.

Ранее предложенный США Дональдом Трампом кандидат на пост главы агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) шериф из штата Флорида Чад Кронистер заявил о самоотводе. Он поблагодарил Трампа за поддержку, подчеркнув, что приглашение на эту должность было для него «честью всей жизни».

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