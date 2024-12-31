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10:02, 31 декабря 2024Мир

Ким Чен Ын объяснил зависть всего мира к КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын рассказал, что весь мир завидует Северной Корее из-за ресурсов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: North Korea's official Korean Central News Agency / Reuters

Весь мир завидует Северной Корее из-за ее доступа к туристическим ресурсам. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

«Северная Корея имеет богатые и разнообразные туристические ресурсы, которым завидуют все люди мира», — рассказал северокорейский лидер, «со светлой улыбкой любуясь панорамой прибрежного туристического городка» Менсасипри.

Ранее Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с наступающим Новым годом. Он назвал российского лидера «самым близким другом и товарищем» и пожелал ему в 2025 году «одержать верх над неонацистами и достичь великой победы».

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