Ким Чен Ын объяснил зависть всего мира к КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын рассказал, что весь мир завидует Северной Корее из-за ресурсов

Весь мир завидует Северной Корее из-за ее доступа к туристическим ресурсам. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

«Северная Корея имеет богатые и разнообразные туристические ресурсы, которым завидуют все люди мира», — рассказал северокорейский лидер, «со светлой улыбкой любуясь панорамой прибрежного туристического городка» Менсасипри.

Ранее Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с наступающим Новым годом. Он назвал российского лидера «самым близким другом и товарищем» и пожелал ему в 2025 году «одержать верх над неонацистами и достичь великой победы».