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01:59, 31 декабря 2024Мир

Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы

Ким Чен Ын пожелал Путину достижения великой победы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с наступающим Новым годом. Об этом сообщает официальное новостное агентство ЦТАК.

Лидер КНДР назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и пожелал ему в 2025 году «одержать верх над неонацистами и достичь великой победы», а также добиться еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством. В своем поздравлении он отметил «братский российский народ» и «всех военнослужащих отважной российской армии», которым пожелал процветания, благосостояния и счастья.

4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Согласно договору, стороны обязались не заключать каких-либо соглашений против суверенитета и безопасности друг друга. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что документ также способствует построению справедливого многополярного мира.

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