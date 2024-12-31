Посольство: США должны перестать очернять КНР в вопросах кибербезопасности

США должны прекратить использовать вопросы кибербезопасности для очернения и клеветы в адрес Китая. Об этом в разговоре с ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Он призвал американские власти прекратить распространять всякого рода дезинформацию о так называемых китайских хакерских угрозах. Дипломат подчеркнул, что Пекин решительно выступает против «клеветнических нападок США в адрес Китая без какой-либо фактологической основы».

Лю Пэнъюй также напомнил, что Китай сам является мишенью международных кибератак и ведет борьбу с ними.

Ранее Министерство финансов США заявило, что его рабочие станции были взломаны в результате кибератаки со стороны Китая. Как утверждает ведомство, китайский хакер проник в систему Минфина 8 декабря, используя ключ безопасности. В результате были скомпрометированы некоторые несекретные документы. В США считают, что за атакой стоит группировка Advanced Persistent Threat (APT), которую считают аффилированной с руководством КНР.