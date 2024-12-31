Нарколог назвала смертельно опасную дозу алкоголя

Нарколог Калюжная: пять-шесть литров пива считаются смертельно опасной дозой

Чрезмерное употребление алкоголя может быть опасным не только для работы отдельных органов, но и для жизнеспособности организма в целом, рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвала смертельно опасную дозу разных видов алкоголя.

«Опасность алкоголя зависит от его концентрации, объема потребления и скорости поступления в организм. Даже популярные напитки, такие как пиво, вино или водка, при определенных дозах могут стать смертельными. Несмотря на распространенное мнение, что небольшие порции алкоголя каждый день не причиняют вреда, исследования свидетельствуют об обратном: систематическое воздействие этанола приводит к постепенному разрушению организма», — рассказала эксперт, напомнив, что алкоголь остается токсичным веществом, способным нанести серьезный вред организму даже при умеренном употреблении.

Калюжная объяснила, что опасность алкоголя оценивается через содержание этанола — основного действующего вещества алкогольных напитков. В зависимости от типа напитка, в стандартной порции содержится разное количество чистого спирта: 50 миллилитров водки (40%): содержат 20 граммов этанола, бокал в 150 миллилитров вина (12%) содержит около 18 граммов этанола, а полулитровая банка пива (5%) содержит 20 граммов этанола.

Эти значения позволяют оценить, сколько чистого алкоголя попадает в организм, что важно для определения опасных или токсичных доз. Смертельно опасной считается доза, при которой нарушаются основные жизненные функции, такие как дыхание или работа сердца. Для взрослого человека эта доза в среднем составляет 300–400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 750–1000 миллилитрам водки, 2,5-3 литрам вина и 5-6 литрам пива Марина Калюжная врач психиатр-нарколог

Она заметила, что указанные цифры являются усредненными значениями. Весомую роль, по ее словам, могут сыграть индивидуальные факторы: вес, возраст, толерантность к алкоголю и общее состояние здоровья.

Ранее гепатолог, гастроэнтеролог Елена Бутенко призвала россиян не смешивать алкоголь и газированные напитки. По словам специалиста, коктейли из алкоголя и сладких газированных напитков являются довольно калорийным напитком.

«Однако основная опасность кроется еще в том, что из-за особенностей метаболизма содержащихся в газировке углеводов организм начинает накапливать жир, даже без увеличенного потребления калорий. Следствие этого — риск ожирения и сахарного диабета второго типа», — предупредила Бутенко.