Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 31 декабря 2024Забота о себе

Нарколог назвала смертельно опасную дозу алкоголя

Нарколог Калюжная: пять-шесть литров пива считаются смертельно опасной дозой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Чрезмерное употребление алкоголя может быть опасным не только для работы отдельных органов, но и для жизнеспособности организма в целом, рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвала смертельно опасную дозу разных видов алкоголя.

«Опасность алкоголя зависит от его концентрации, объема потребления и скорости поступления в организм. Даже популярные напитки, такие как пиво, вино или водка, при определенных дозах могут стать смертельными. Несмотря на распространенное мнение, что небольшие порции алкоголя каждый день не причиняют вреда, исследования свидетельствуют об обратном: систематическое воздействие этанола приводит к постепенному разрушению организма», — рассказала эксперт, напомнив, что алкоголь остается токсичным веществом, способным нанести серьезный вред организму даже при умеренном употреблении.

Калюжная объяснила, что опасность алкоголя оценивается через содержание этанола — основного действующего вещества алкогольных напитков. В зависимости от типа напитка, в стандартной порции содержится разное количество чистого спирта: 50 миллилитров водки (40%): содержат 20 граммов этанола, бокал в 150 миллилитров вина (12%) содержит около 18 граммов этанола, а полулитровая банка пива (5%) содержит 20 граммов этанола.

Эти значения позволяют оценить, сколько чистого алкоголя попадает в организм, что важно для определения опасных или токсичных доз. Смертельно опасной считается доза, при которой нарушаются основные жизненные функции, такие как дыхание или работа сердца. Для взрослого человека эта доза в среднем составляет 300–400 миллилитров чистого этанола. Это эквивалентно 750–1000 миллилитрам водки, 2,5-3 литрам вина и 5-6 литрам пива

Марина Калюжнаяврач психиатр-нарколог

Она заметила, что указанные цифры являются усредненными значениями. Весомую роль, по ее словам, могут сыграть индивидуальные факторы: вес, возраст, толерантность к алкоголю и общее состояние здоровья.

Ранее гепатолог, гастроэнтеролог Елена Бутенко призвала россиян не смешивать алкоголь и газированные напитки. По словам специалиста, коктейли из алкоголя и сладких газированных напитков являются довольно калорийным напитком.

«Однако основная опасность кроется еще в том, что из-за особенностей метаболизма содержащихся в газировке углеводов организм начинает накапливать жир, даже без увеличенного потребления калорий. Следствие этого — риск ожирения и сахарного диабета второго типа», — предупредила Бутенко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ направили дрон в кабинет главврача российской больницы. В Москве увидели в этом признак агонии украинских властей

      Названо оптимальное для ежедневного употребления количество мандаринов

      В Британии предупредили Трампа о неизбежной победе России

      Над Брянской областью уничтожили еще шесть дронов

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      В Брянской области уничтожили 19 беспилотников ВСУ

      Нарколог назвала смертельно опасную дозу алкоголя

      Посольство России высказалось о «кровавом подарке» Зеленскому от Байдена

      Названа самая крупная переведенная мошенникам в 2024 году сумма

      Приговор Панину оставили в силе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше