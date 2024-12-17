Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:26, 17 декабря 2024Забота о себе

Россиян призвали не смешивать алкоголь с газировкой

Гастроэнтеролог Бутенко призвала не смешивать алкоголь и газированные напитки
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Гепатолог, гастроэнтеролог Елена Бутенко призвала россиян не смешивать алкоголь и газированные напитки. О том, почему лучше не пить такие коктейли, врач рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, коктейли из алкоголя и сладких газированных напитков являются довольно калорийным напитком. «Однако основная опасность кроется еще в том, что из-за особенностей метаболизма содержащихся в газировке углеводов организм начинает накапливать жир, даже без увеличенного потребления калорий. Следствие этого — риск ожирения и сахарного диабета второго типа», — предупредила Бутенко.

Такие коктейли также вредны для печени, так как они могут провоцировать жировой гепатоз, и для сердца, почек и сосудов, подчеркнула доктор. Повышенная нагрузка на них создается из-за того, что сладкие газированные алкогольные напитки усиливают обезвоживание организма, нарушают электролитный баланс и снижают уровень натрия в организме. Кроме того, по словам Бутенко, они могут приводить к проблемам с кишечником.

Материалы по теме:
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021

Врач добавила, что такие коктейли также ускоряют процесс опьянения, что значительно увеличивает риск алкогольного отравления. «Наиболее опасным является смесь алкоголя с газированными энергетическими напитками. (…) Их употребление может маскировать симптомы опьянения, так как в них содержится кофеин и сахар. Из-за этого риск алкогольного отравления значительно повышается, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьяный», — отметила доктор.

Ранее гастроэнтеролог Эльвира Белева предостерегла некоторых россиян от употребления икры. Она предупредила, что продукт может быть вреден для гипертоников и людей с больными почками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сделал заявление после удара «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Он напомнил Западу об одном обещании

      Рада одобрила прекращение гражданства Украины за получение паспорта России

      Жителей российского региона предупредили о почти пятидесятиградусном морозе

      Командующий РВСН назвал решающее средство нанесения удара

      В США выступили за применение ядерного оружия

      Британский премьер пообещал «стоять вместе с Украиной»

      Дочь женщины с деменцией назвала первые признаки болезни

      В летевшем за рубеж самолете с россиянами произошла течь топлива

      Акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года

      Раскрыта мощность сработавшего у дома генерала Кириллова СВУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше