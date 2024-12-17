Россиян призвали не смешивать алкоголь с газировкой

Гастроэнтеролог Бутенко призвала не смешивать алкоголь и газированные напитки

Гепатолог, гастроэнтеролог Елена Бутенко призвала россиян не смешивать алкоголь и газированные напитки. О том, почему лучше не пить такие коктейли, врач рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, коктейли из алкоголя и сладких газированных напитков являются довольно калорийным напитком. «Однако основная опасность кроется еще в том, что из-за особенностей метаболизма содержащихся в газировке углеводов организм начинает накапливать жир, даже без увеличенного потребления калорий. Следствие этого — риск ожирения и сахарного диабета второго типа», — предупредила Бутенко.

Такие коктейли также вредны для печени, так как они могут провоцировать жировой гепатоз, и для сердца, почек и сосудов, подчеркнула доктор. Повышенная нагрузка на них создается из-за того, что сладкие газированные алкогольные напитки усиливают обезвоживание организма, нарушают электролитный баланс и снижают уровень натрия в организме. Кроме того, по словам Бутенко, они могут приводить к проблемам с кишечником.

Врач добавила, что такие коктейли также ускоряют процесс опьянения, что значительно увеличивает риск алкогольного отравления. «Наиболее опасным является смесь алкоголя с газированными энергетическими напитками. (…) Их употребление может маскировать симптомы опьянения, так как в них содержится кофеин и сахар. Из-за этого риск алкогольного отравления значительно повышается, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьяный», — отметила доктор.

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