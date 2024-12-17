Некоторых россиян предостерегли от икры

Диетолог Белева призвала гипертоников и людей с болезнями почек не есть икру

Икра — питательный продукт, богатый белком и омега-3, но подходит она не всем, рассказала гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева. В беседе с UfaTime.ru врач предостерегла некоторых россиян от употребления этого продукта.

Доктор призвала людей с аллергией на морепродукты, гипертонией, хроническими болезнями и повышенным уровнем холестерина не есть икру. Белева объяснила, что некоторые виды икры могут быть слишком солеными и содержать слишком много холестерина. Также икра противопоказана людям с заболеваниями почек и печени, добавила она.

«Стоит ограничить данный продукт беременным и кормящим женщинам из-за риска отравлений, появления возможных отеков у беременной женщины, повышения аллергического фона для ребенка, поскольку аллергены могут попасть в организм малыша через молоко матери», — уточнила Белева.

Людям с пищевыми ограничениями следует проконсультироваться с врачом перед тем, как включить икру в рацион, подчеркнула врач.

Ранее гастроэнтеролог Алия Усеева рассказала о вреде стакана воды натощак. По ее словам, польза этой привычки не доказана, в то же время она способна навредить пищеварению.