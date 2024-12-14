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08:38, 14 декабря 2024Забота о себе

Врач рассказала о вреде стакана воды натощак

Гастроэнтеролог Усеева: стакан воды натощак способен помешать пищеварению
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Польза выпитого стакана воды натощак не доказана, в то же время он способен навредить пищеварению. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Алия Усеева в беседе с «Газетой.Ru».

«Функция пищеварения не ограничивается только простым потреблением жидкости. Она запускается с поступлением пищи в желудок, что вызывает выработку слюны и пищеварительных ферментов. Избыточное употребление воды перед завтраком может даже затруднить пищеварение», — объяснила Усеева.

Она напомнила, что у каждого человека есть индивидуальные особенности, которые важно учитывать. Однако, по словам врача, пить воду лучше во время еды, а не до нее.

Ранее врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов сообщил, что некоторые продукты не стоит есть на ночь. В частности, речь идет о бобовых и богатых крахмалом овощах (например, картофель, батат или кукурузу).

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