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21:04, 2 декабря 2024Забота о себе

Названы не рекомендованные к употреблению на ночь продукты

Гастроэнтеролог Федулов: на ночь не стоит есть бобовые и виноград и пить молоко
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Karyna Panchenko / Unsplash

Некоторые продукты не стоит есть на ночь, рассказал врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов. Не рекомендованные к употреблению на ночь продукты он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на ночь не нужно есть бобовые, так как они приводят к газообразованию, а также богатые крахмалом овощи (например, картофель, батат или кукурузу), поскольку они повышают уровень глюкозы и провоцируют набор веса. Кроме этого, врач не рекомендовал есть на ночь виноград, бананы, сладкие груши, поскольку они содержат большое количество сахара. Цельное молоко, которое плохо переваривается организмом и вызывает вздутие, боли и рези, Федулов посоветовал заменить кисломолочными напитками: кефиром, ряженкой или йогуртом жирностью до 2,5 процента

Из вечернего перекуса Федулов советовал исключить сырные изделия, а также острые, соленые и сладкие продукты, так как они задерживают жидкость и приводят к отекам, усталости и тяжести.

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Последний прием пищи гастроэнтеролог порекомендовал проводить за два-три часа до сна, чтобы пищеварительная система отдыхала ночью. «Если все же на ночь что-то захотелось, выбираем овощи, фрукты, цельные злаки и/или качественный легко усваиваемый белок, нежирные сорта мяса — курицу, рыбу, творог, морепродукты, яйца», — сказал врач.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным: в 100 граммах имитированной икры всего около 50 килокалорий.

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