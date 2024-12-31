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07:31, 31 декабря 2024Забота о себе

Названо оптимальное для ежедневного употребления количество мандаринов

Нутрициолог Порошина посоветовала есть не больше 2-3 мандаринов в день
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Aleksei Ieshkin / Unsplash

Мандарины — продукт с низкой калорийностью и высоким содержанием витамина C, поэтому они хорошо вписываются в сбалансированное питание, однако во всем стоит соблюдать меру, сообщила нутрициолога центра «МОЖНО Есть», преподаватель Московского института психоанализа Александра Порошина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала количество фруктов, оптимальное для ежедневного употребления.

Переедание мандаринов нежелательно, так как они содержат кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка, особенно у людей с гастритом, рефлюксе или повышенной кислотностью, предупредила специалист. Она добавила, что цитрусовые являются потенциальными аллергенами и большое количество мандаринов может вызвать нежелательную реакцию, даже если у человека нет ярко выраженной аллергии.

По словам нутрициолога, детям можно съедать 1-2 мандарина в день, взрослым — 2-3 штуки (до 250 граммов). «[Всемирная организация здравоохранения] ВОЗ рекомендует около 400-500 граммов овощей и фруктов в день, но подчеркивает важность разнообразия. Мандарины — это один из источников витаминов, но если вы съедаете слишком много одного фрукта, вы лишаете рацион баланса. Лучше съесть 2-3 мандарина, а оставшуюся часть фруктового рациона дополнить яблоками, ягодами или другими доступными фруктами», — заключила Порошина.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предостерегла от употребления мандаринов беременных женщин, а также людей, склонных к аллергическим реакциям.

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