Масштаб индексации пенсий в 2025 году раскрыли

Депутат Нилов: индексация пенсий в 2025 году коснется 9 миллионов россиян

Индексация пенсий в наступающем 2025 году коснется девяти миллионов россиян, заявил депутат Госдумы и глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его цитирует ТАСС.

«Речь идет об около девяти миллионах работающих пенсионеров, кто получит уже проиндексированные пенсии», — сообщил парламентарий, отметив, что выплаты проиндексируют на 7,3 процента, соответствующих прогнозу инфляции.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в феврале 2025 года произойдет дополнительное увеличение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции 2024 года.