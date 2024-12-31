Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:31, 31 декабря 2024Экономика

Масштаб индексации пенсий в 2025 году раскрыли

Депутат Нилов: индексация пенсий в 2025 году коснется 9 миллионов россиян
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Индексация пенсий в наступающем 2025 году коснется девяти миллионов россиян, заявил депутат Госдумы и глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его цитирует ТАСС.

«Речь идет об около девяти миллионах работающих пенсионеров, кто получит уже проиндексированные пенсии», — сообщил парламентарий, отметив, что выплаты проиндексируют на 7,3 процента, соответствующих прогнозу инфляции.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в феврале 2025 года произойдет дополнительное увеличение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Над полигоном в российском регионе сбили дрон

      Названы самые продаваемые бренды смартфонов в России

      Умер актер из фильмов саги «Звездные войны»

      Первая жена баскетболиста Тиммы рассказала об отношении к Седоковой

      В небе над российским регионом уничтожили БПЛА авиационного типа

      ВС России нанесли удар по аэродрому и предприятию ВПК на Украине

      Бурятские штурмовики поймали переодетого в женскую одежду украинца

      В доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата изъяли оружие

      Масштаб индексации пенсий в 2025 году раскрыли

      Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше