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10:41, 29 декабря 2024Экономика

Министр труда Котяков анонсировал увеличение пенсий в РФ

Министр труда РФ Котяков: пенсии в феврале увеличат по фактической инфляции
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков анонсировал дополнительное увеличение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров в феврале 2025 года до уровня фактической инфляции 2024 года. Об это пишет ТАСС.

Котяков заявил, что уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3 процента.

«При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции», — подчеркнул министр.

Также Котяков отметил, что в середине января Росстат проведет оценку фактического уровня инфляции. После этого пенсии увеличат до этого уровня.

По итогам октября 2024 года средние реальные зарплаты сотрудников российских компаний и предприятий увеличились на 7,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.

Также в 2024 году зарплаты повысили чуть более половины российских работодателей.

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