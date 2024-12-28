В России выросли средние зарплаты

Росстат: средние реальные зарплаты в РФ увеличились на 7,2 процента в октябре

По итогам октября 2024 года средние реальные зарплаты сотрудников российских компаний и предприятий увеличились на 7,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Под реальными зарплатами подразумевается количество товаров и услуг, которые работник может приобрести на свой номинальный ежемесячный оклад с учетом текущей инфляции в стране. Октябрьский прирост оказался заметно меньше, чем в предыдущие три месяца. Так, в сентябре темпы увеличения составляли 8,4 процента, в августе — 7,7 процента, а в июле — 8,1 процента.

По итогам первых десяти месяцев средние реальные зарплаты в России продемонстрировали прирост в 8,9 процента в годовом выражении. Что касается средних номинальных зарплат (без учета инфляции), то их размер в октябре увеличился на 16,4 процента год к году и достиг отметки в 86 582 рубля, заключили в ведомстве.

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса hh.ru сообщило, что в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам решились чуть более половины российских работодателей. В январе-декабре оклады стали увеличивать реже. Если в 2023-м году о подобной мере рассказали 68 процентов респондентов, то в 2024-м — только 58 процентов. Чаще других повышали зарплаты представители среднего бизнеса (около 65 процентов). В крупных компаниях доля составила 55 процентов, а в малых — 50 процентов.