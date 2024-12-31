Мужчина украл у россиянки сотни тысяч рублей на операцию ребенку и проел их в ресторане

В Ингушетии поймали мужчину, укравшего на рынке ₽396 тыс у жительницы Махачкалы

В Ингушетии задержан мужчина, укравший у 54-летней жительницы Махачкалы 396 тысяч рублей, предназначенных на операцию онкобольному ребенку. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале.

По данным телеканала, ЧП произошло на рынке «Цумадинский». Там пострадавшая покупала гостинцы для ребенка, когда злоумышленник выкрал у нее сумку и скрылся. В пресс-службе республиканского МВД сообщили, часть денег задержанный проел в ресторанах. Потерпевшей удалось вернуть только 125 тысяч рублей.

Фигурант скрывался в квартире в одном из домов Буйнакска. При задержании он сбежал от полицейских. Злоумышленник спрыгнул с третьего этажа, поймал машину, доехал на ней до Махачкалы, а потом сел на рейсовый автобус, идущий до Краснодара.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом бывшего участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова на 5,2 миллиона рублей.