Мужчина украл у россиянки сотни тысяч рублей на операцию ребенку и проел их в ресторане

В Ингушетии задержан мужчина, укравший у 54-летней жительницы Махачкалы 396 тысяч рублей, предназначенных на операцию онкобольному ребенку. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале.
По данным телеканала, ЧП произошло на рынке «Цумадинский». Там пострадавшая покупала гостинцы для ребенка, когда злоумышленник выкрал у нее сумку и скрылся. В пресс-службе республиканского МВД сообщили, часть денег задержанный проел в ресторанах. Потерпевшей удалось вернуть только 125 тысяч рублей.
Фигурант скрывался в квартире в одном из домов Буйнакска. При задержании он сбежал от полицейских. Злоумышленник спрыгнул с третьего этажа, поймал машину, доехал на ней до Махачкалы, а потом сел на рейсовый автобус, идущий до Краснодара.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом бывшего участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова на 5,2 миллиона рублей.