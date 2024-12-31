На Украине сообщили о прорыве российских военных в западную часть Курахово

Военный ВСУ Мучной: ВС РФ прорвались в западную часть Курахово и установили флаг

Российские военные прорвались в западную часть Курахово и установили флаг возле завода «Электросталь». Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной, его слова приводит «Страна.ua».

Боец отметил, что тем самым ВС РФ подтвердили контроль над этой частью промзоны. «Не удивлюсь, если до завтра они полностью заберут всю промку», — добавил он.

Издание отмечает, что до западной границы Курахово осталось около одного километра. На картах украинского аналитического ресурса DeepState промзона обозначена частично в серой зоне, частично под контролем ВСУ.

Накануне канал WarGonzo сообщал, что на многоэтажке в одном из районов Курахово водрузили российский флаг. Отмечалось, что микрорайон Южный, а вместе с ним и вся жилая застройка в Курахово «полностью зачищены от присутствия ВСУ».

