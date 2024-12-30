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15:40, 30 декабря 2024Бывший СССР

В одном из микрорайонов Курахово подняли российский флаг

WarGonzo: на многоэтажке в одном из районов Курахово водрузили российский флаг
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

На многоэтажке в одном из районов Курахово водрузили российский флаг. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале WarGonzo.

На видео запечатлено, как боец 110-й бригады Вооруженных сил России с позывным Солнце поднял и установил триколор на жилое здание.

В сообщении под роликом отмечается, что микрорайон Южный, а вместе с ним и вся жилая застройка в Курахово «полностью зачищены от присутствия ВСУ».

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Ранее сообщалось, что группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке в Курахово после шестичасовой атаки на многоэтажку. Украинские военные использовали квартиры в качестве укрытия, меняя их после метких попаданий беспилотников по ним. В итоге оператор произвел не менее шести удачных вылетов, а затем ВСУ покинули здание и спрятались в пустой трансформаторной будке возле нее.

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