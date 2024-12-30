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02:54, 30 декабря 2024Бывший СССР

Оператор БПЛА выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово

Оператор БПЛА Печорин: бойцы ВСУ в Курахово прятались в трансформаторной будке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Shatokhina Natalia

Группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке в Курахово после шестичасовой атаки на многоэтажку. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Печорин».

Собеседник агентства рассказал, что украинские военные использовали квартиры в качестве укрытия, меняя их после метких попаданий беспилотников по ним. В итоге оператор произвел не менее шести удачных вылетов, а затем ВСУ покинули здание и спрятались в пустой трансформаторной будке возле нее.

«Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось еще пять раз им буквально в окно залететь», — добавил он.

28 декабря бои в Курахово Донецкой народной республики перешли в район теплоэлектростанции. В районе ТЭС находилась большая группа украинских военных.

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