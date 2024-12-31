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05:33, 31 декабря 2024Мир

На Западе заявили о «кульминации» российского наступления на Украине

Полковник Рейснер: русские достигли кульминации своего наступления на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе постепенно рушится, а наступление Российской армии приближается к кульминации. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил австрийский полковник Маркус Рейснер.

По его словам, украинские войска в скором времени полностью выйдут из Курахово. Это, добавил эксперт, случится в ближайшие недели, при этом ВСУ также могут потерять «стратегически важный» город Часов Яр.

«Русские достигли кульминации своего наступления», — подчеркнул Рейснер.

Ранее на Западе сообщили, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы, что существенно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах. «Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — рассказал один из собеседников агентства Bloomberg в правительстве США.

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