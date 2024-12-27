В США допустили выход ВСУ из Курской области в ближайшие месяцы

Bloomberg: чиновники США допустили выход ВСУ из Курской области до весны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы, что существенно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах. Об этом агентству Bloomberg заявили правительственные источники в Соединенных Штатах Америки.

По данным должностных лиц в США, ВСУ лишились около половины ранее занятых территорий, а скоординированное наступление Вооруженных сил (ВС) России, считают источники, может заставить украинских военных либо отступить, либо оказаться перед угрозой окружения.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — рассказал один из собеседников агентства.

Как отмечается в материале, в Киеве дали понять, что планируют использовать занятую территорию в российском регионе как рычаг давления в мирных переговорах с Москвой. Однако для Украины ситуация осложняется нехваткой людских ресурсов и неопределенностью в поставках оружия со стороны Вашингтона и других союзников.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ терпят катастрофическое поражение под Курском. Эксперт подчеркнул, что украинские бойцы в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу.