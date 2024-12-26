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07:45, 26 декабря 2024Мир

На Западе заявили о катастрофическом поражении ВСУ в Курской области

Меркурис: украинская армия терпит катастрофическое поражение в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят катастрофическое поражение под Курском. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего видеоблога.

«Мне все больше кажется, что у украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи. Ситуация выглядит невероятно мрачной», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что украинские бойцы в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу. Также Меркурис задался вопросом, стоит ли военным ВСУ «так упорно бороться за эти позиции». По мнению британца, в этом нет никакого смысла.

Несколькими днями ранее Меркурис заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации становится катастрофической для Украины. По его словам, все чаще появляется информация о деморализации в рядах украинской армии.

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