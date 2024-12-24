Меркурис: положение Украины в зоне СВО становится похожим на катастрофу

Ситуация в зоне проведения спецоперации становится катастрофической для Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-блоге.

Он отметил, что сейчас все чаще появляется информация о деморализации в рядах украинской армии. Эксперт также указал, что все атаки и контратаки Киева оказываются безуспешными. «Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе», — констатировал он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что помочь Украине может только чудо. По его словам, западное оружие, которое просит Киев, не изменит положение украинских войск.