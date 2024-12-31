Названа попадающая под замену прав категория российских водителей

ГИБДД: права, срок действия которых истек в 2022 году, необходимо заменить

Водительские права, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен на три года, нужно заменить. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), передает ТАСС.

По данным ведомства, для замены документа россиянам необходимо пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и обратиться в Госавтоинспекцию для получения нового удостоверения. Также отмечается, что автоматическое продление будет распространяться лишь на территории страны.

Весной 2022 года правительство Российской Федерации продлило срок действия водительских удостоверений на три года, аналогичная мера применялась для тех, чьи документы должны были прекратить действие в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще предлагать россиянам купить водительские права — за последние три месяца количество таких объявлений увеличилось вдвое. Аферисты обещают своим жертвам внести их данные в базы ГИБДД. Для этого они просят внести предоплату и прислать им персональные данные и сканы документов.