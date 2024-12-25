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12:38, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об активизации одной мошеннической схемы

F.A.C.C.T.: мошенники начали чаще предлагать россиянам купить водительские права
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Злоумышленники начали чаще предлагать россиянам купить водительские права и военные билеты. Об активизации одной мошеннической схемы предупредили в компании F.A.C.C.T., пишет «Газета.Ru».

Сообщается, что за последние три месяца количество мошеннических объявлений о продаже водительских удостоверений увеличилось вдвое, а военных билетов — в шесть раз. Предложения распространяются в основном в чатах и каналах в мессенджере Telegram.

Как рассказали в компании, аферисты обещают россиянам внести их данные в базы ГИБДД и военкомата. Для этого они просят жертву внести предоплату и прислать им персональные данные и сканы документов. Затем злоумышленники отправляют изображение документа и требуют перевести оставшуюся сумму. Когда они получают деньги, то перестают выходить на связь.

Ранее россиянам раскрыли новогоднюю схему мошенников. Киберпреступники предлагают пользователям легкую подработку накануне новогодних праздников, вынуждая скачивать на устройства вредоносное программное обеспечение.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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