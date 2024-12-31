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20:26, 31 декабря 2024Бывший СССР

Почти 2 миллиона рублей взыскали с пенсионера с двойным гражданством

Суд в Казахстане взыскал с пенсионера с двойным гражданством 1,9 млн руб.
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

С пожилого жителя Астаны взыскали незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 миллиона тенге (1,9 миллиона рублей). Такое решение вынес Казахстанский суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны.

Так, стало известно, что пенсионер имел двойное гражданство — Казахстана и России — и десять лет получал пенсии в обоих государствах.

Суд постановил взыскать с мужчины деньги в соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, согласно которому пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух странах.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75 процента. Данные выплаты назначаются по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца и другим причинам, напомнили в Госдуме.

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