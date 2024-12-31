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03:20, 31 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали об увеличении социальных пенсий в 2025 году

Депутат Бессараб: социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с РИА Новости.

Социальные пенсии назначаются по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца и другим причинам. По словам депутата, показатели бюджета на 2026 и 2027 годы плановые и могут быть пересмотрены при корректировке бюджета фонда социального и пенсионного страхования.

Ранее стало известно об увеличении размера МРОТ с 1 января 2025 года. Как сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, его повысят на 16,6 процента, до 22 440 рублей, в связи с этим россиянам пересмотрят зарплаты.

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