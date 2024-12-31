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14:04, 31 декабря 2024Россия

Путин поручил принять меры для повышения рождаемости в России

Президент Путин поручил правительству принять меры по повышению рождаемости
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству и регионам в 2025 году принять дополнительные меры для повышения рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства дал поручение правительству при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ «принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости». Отмечается, что доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 июня 2025 года.

Кроме того, Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января. Ранее стало известно, что «Единая Россия» организует постоянный мониторинг за исполнением новых нацпроектов на основе обратной связи от жителей.

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