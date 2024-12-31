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13:01, 31 декабря 2024Россия

Путин дал поручение по новым нацпроектам

Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов с января
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Перечень поручений, которые глава государства дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов, которые станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» организует постоянный мониторинг за исполнением новых национальных проектов на основе обратной связи от жителей.

В декабре Путин заявил о необходимости создания справочника нацпроектов, реализуемых в стране. Он должен информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые направлены нацпроекты.

Вот это да!
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