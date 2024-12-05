Путин предложил создать справочник нацпроектов

Путин поручил национальному центру «Россия» создать справочник нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания справочника нацпроектов, реализуемых в стране. С таким поручением он выступил во время заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

«Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет рассказано о результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации этих нацпроектов», — отметил президент.

Также на этом заседании Путин рассказал, что среди отстающих сфер в России находятся уровень медицинской помощи и доступность жилья, сославшись на итоги опросов. Ранее в мае он поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 отстающих российских регионов.