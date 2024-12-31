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15:10, 31 декабря 2024Россия

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в будущем страны

Президент России Путин обратился с новогодним обращением к россиянам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexei Danichev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, выразив уверенность в будущем страны. Его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что Россия смогла в ходящем году ответить на сложнейшие вызовы, но предстоит еще многое решить. Российский лидер назвал военнослужащих ВС России подлинными героями, мужеством которых страна гордится.

Помимо этого, Путин пожелал благополучия и процветания каждой российской семье и всей стране.

«Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед», — добавил президент.

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