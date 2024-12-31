Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Отмечается, что глава Китая получил от российского лидера аналогичное поздравление.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина и всех россиян с наступающим Новым годом. Он назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и пожелал ему в 2025 году «одержать верх над неонацистами и достичь великой победы», а также добиться еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством.

До этого Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год. В своем поздравлении он выразил убежденность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам «во благо братских народов обеих стран».