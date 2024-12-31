Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:37, 31 декабря 2024Мир

Раскрыта личность сожженной в метро Нью-Йорка женщины

ABC: полиция установила имя женщины, которую мигрант сжег в метро Нью-Йорка
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Полиция установила личность женщины, которую мигрант из Гватемалы сжег живьем в метро Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал ABC.

Трагедия произошла 22 декабря. 33-летний мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета подошел к спавшей в метро женщине и поджег одеяло и одежду, в которую она была обернута. Пострадавшая сгорела заживо. Спустя несколько часов злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в убийстве первой и второй степени, а также поджоге.

Во вторник, 31 декабря, полиция установила личность погибшей. Ей оказалась 61-летняя Дебрина Кавам из города Томс-Ривер в штате Нью-Джерси.

Ранее в Уфе мужчина сжег дом с женой ради нового жилья, супруга не успела покинуть помещение. Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября получили возможность избежать казни

      Раскрыта личность сожженной в метро Нью-Йорка женщины

      Стало известно об ухудшении отношений Байдена и Харрис

      Семи морякам с задержанного Финляндией танкера запретили покидать страну

      Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

      Одна европейская страна ужесточит борьбу с одноразовыми вейпами

      ВС России порадовали успехами в зоне СВО перед Новым годом

      Военкор сообщил о взятии под контроль российских войск села Терны в ДНР

      Дед Мороз поздравил россиян с наступающим Новым годом

      На Украине сообщили о прорыве российских военных в западную часть Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше