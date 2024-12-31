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10:24, 31 декабря 2024Экономика

Россия передала во временное управление пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV

Владимир Путин передал АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе»
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин передал пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что группе компаний передаются 15,8 миллиарда обыкновенных акций и 92,9 тысяч привилегированных акций.

Ранее в декабре правительственная комиссия одобрила продажу пивоваренной компании «Балтика» российскому АО «ВГ Инвест» за 34 миллиарда рублей (320,75 миллиона долларов). Предлагаемая цена продажи подразумевает, что Carlsberg продает акции со значительной скидкой, как того требует распоряжение правительства. В феврале 2023 года датская компания оценивала чистые активы в России в 7,52 миллиарда датских крон (1,06 миллиарда долларов).

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